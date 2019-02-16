Мамы Саратовской области смогут получить капитал за ребенка 2017 года

16 Февр. 22:24 2019-02-16T22:24:37+03:00

Раньше эта мера поддержки действовала для родивших в 2012-2016 годах

Изменить размер текста: A A

С 2012 года мамы Саратовской области получали региональный маткапитал за усыновление или рождение третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2016 года.

На данный момент размер финансовой помощи составляет 103 800 рублей с учетом индексации.

Теперь в закон внесли изменения. Получить деньги можно за третьего и последующего ребенка, рожденного в 2017 году.

Обратиться за назначением выплаты можно с 2020 года, как только ребенку исполнится три года и до его 18-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU