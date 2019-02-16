Директора саратовской фирмы заставили вернуть рабочим 150 тыс. рублей
Еще он выплатил 130 тыс. рублей штрафа
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Суд признал виновным 38-летнего директора саратовского ООО «Строй-Лайф» в частичной невыплате зарплаты.
- Установлено, что в период с октября 2016 года по январь 2017 года своих денег не получали трое работников организации, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Еще до окончания следствия директор отдал долг в размере 150 тыс. рублей.
Решением суда его обязали выплатить также 130 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU