Директора саратовской фирмы заставили вернуть рабочим 150 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-16T18:04:40+03:00

Еще он выплатил 130 тыс. рублей штрафа

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Суд признал виновным 38-летнего директора саратовского ООО «Строй-Лайф» в частичной невыплате зарплаты.

- Установлено, что в период с октября 2016 года по январь 2017 года своих денег не получали трое работников организации, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Еще до окончания следствия директор отдал долг в размере 150 тыс. рублей.

Решением суда его обязали выплатить также 130 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU