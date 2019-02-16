2019-02-16T18:04:40+03:00
Происшествия

Директора саратовской фирмы заставили вернуть рабочим 150 тыс. рублей

Еще он выплатил 130 тыс. рублей штрафа
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 38-летнего директора саратовского ООО «Строй-Лайф» в частичной невыплате зарплаты.

- Установлено, что в период с октября 2016 года по январь 2017 года своих денег не получали трое работников организации, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Еще до окончания следствия директор отдал долг в размере 150 тыс. рублей.

Решением суда его обязали выплатить также 130 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове Kia Rio повисла на сугробе после ДТП с Hyundai
«Протон-Саратов» на своей площадке уступил московскому «Динамо»
Под Саратовом водитель китайского авто пострадал в столкновении с «КамАЗом»
В Саратове выписали из больницы девочку с ампутированными трамваем ногами
У одинокого пенсионера из Вольска рухнула крыша
Радаев раскритиковал городскую власть за неудовлетворительную организацию уборки снега
В Саратовской области стало меньше безработных
Для «Саратовской лыжни» увеличили число трамваев №3
Для бесперебойного отопления жителей Ленинского района в котельную подвезли воду
В Саратовской области рецидивист ограбил дом на глазах у 13-летнего мальчика
В Пугачевском районе пьяный пассажир зарезал таксиста
Три поселка Саратова остались без воды
Под Энгельсом на пенсионерке загорелась одежда во время готовки еды
На Тульской женщина разбилась при падении с девятого этажа
В Саратовской области началась оттепель
В Саратове может начаться достройка дома БИОС
В Балакове «Бобкэт» упал на припаркованный автомобиль
Дольщики дома в Новосоколовогорском поселке боятся финансового обременения
Депутат Панков пообщался с обманутыми дольщиками «Оптимист 2018»
Перед саратовским судом предстанут драгдилеры за соли, спайсы и цветы
Михаил Исаев предложил встретиться потенциальному инвестору «Жемчужины Улешей»
В Саратове лже-сотрудник администрации обещал жителям квартиры
Саратовец в составе сборной России по бадминтону помог обыграть немцев
Пострадавших в Балашове МЧСников могут доставить санавиацией в Саратов
В Саратова встали трамваи №№2 и 7
Николай Панков прокомментировал в Инстаграме высказывание Щербакова о должниках
На пожаре в Балашове пострадали два сотрудника МЧС
Саратов ожидает туман и метель