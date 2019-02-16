2019-02-16T19:35:13+03:00
Происшествия

По Чардыму разъезжал сельчанин с обрезом

При себе у него имелся запас патронов
Екатерина Семенова
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15 февраля сотрудники полиции Воскресенского района Саратовской области остановили автомобиль ВАЗ-2108.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, машина была остановлена на улице Советская села Чардым.

За рулем «восьмерки» находился 32-летний мужчина, житель Чардыма. При осмотре в багажнике машины полицейские нашли обрез охотничьего гладкоствольного ружья ТОЗ 12 калибра, 167 охотничьих патронов 12 калибра, четыре охотничьих патрона 20 калибра.

Оружие и боеприпасы были изъяты. Мужчина рассказал, что ружье принадлежало его отцу, а обрез из него он изготовил самостоятельно в 2008 году.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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