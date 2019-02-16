Под Энгельсом на пенсионерке загорелась одежда во время готовки еды

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-16T08:58:50+03:00

Пенсионерка погибла во время пожара на кухне. Фото СУ СКР

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В Энгельсском районе Саратовской области начата проверка обстоятельств гибели на пожаре пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, трагедия произошла днем 14 февраля в одном из сел Энгельсского района.

Односельчане почувствовали запах гари из соседней половины дома, который принадлежит другим хозяевам. Они обнаружили, что горит кухня и до прибытия пожарных попытались сами спасти 78-летнюю женщину. Для этого соседи выставили окно, но было уже поздно — женщина была мертва.

Медики констатировали смерть, предварительно, от отравления дымом.

Следователи на нашли на теле следов насильственной смерти. Было установлено, что пожар начался на кузне. Предположительно, пенсионерка готовила еде на газовой плите и на ней вспыхнула одежда. После этого огонь перекинулся на шторы и мебель.

В настоящее время назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, после которых будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU