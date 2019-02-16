2019-02-16T08:58:50+03:00
Происшествия

Под Энгельсом на пенсионерке загорелась одежда во время готовки еды

Женщина скончалась на собственной кухне
Екатерина Семенова
Поделиться:
Пенсионерка погибла во время пожара на кухне. Фото СУ СКРПенсионерка погибла во время пожара на кухне. Фото СУ СКР
Изменить размер текста:

В Энгельсском районе Саратовской области начата проверка обстоятельств гибели на пожаре пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, трагедия произошла днем 14 февраля в одном из сел Энгельсского района.

Односельчане почувствовали запах гари из соседней половины дома, который принадлежит другим хозяевам. Они обнаружили, что горит кухня и до прибытия пожарных попытались сами спасти 78-летнюю женщину. Для этого соседи выставили окно, но было уже поздно — женщина была мертва.

Медики констатировали смерть, предварительно, от отравления дымом.

Следователи на нашли на теле следов насильственной смерти. Было установлено, что пожар начался на кузне. Предположительно, пенсионерка готовила еде на газовой плите и на ней вспыхнула одежда. После этого огонь перекинулся на шторы и мебель.

В настоящее время назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, после которых будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области рецидивист ограбил дом на глазах у 13-летнего мальчика
В Пугачевском районе пьяный пассажир зарезал таксиста
Три поселка Саратова остались без воды
На Тульской женщина разбилась при падении с девятого этажа
В Саратовской области началась оттепель
В Саратове может начаться достройка дома БИОС
В Балакове «Бобкэт» упал на припаркованный автомобиль
Дольщики дома в Новосоколовогорском поселке боятся финансового обременения
Депутат Панков пообщался с обманутыми дольщиками «Оптимист 2018»
Перед саратовским судом предстанут драгдилеры за соли, спайсы и цветы
Михаил Исаев предложил встретиться потенциальному инвестору «Жемчужины Улешей»
В Саратове лже-сотрудник администрации обещал жителям квартиры
Саратовец в составе сборной России по бадминтону помог обыграть немцев
Пострадавших в Балашове МЧСников могут доставить санавиацией в Саратов
В Саратова встали трамваи №№2 и 7
Николай Панков прокомментировал в Инстаграме высказывание Щербакова о должниках
На пожаре в Балашове пострадали два сотрудника МЧС
Саратов ожидает туман и метель