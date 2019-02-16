2019-02-16T08:30:05+03:00
Происшествия

На Тульской женщина разбилась при падении с девятого этажа

Она поправляла оконную сетку
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова женщина выпала с 9-го этажа и разбилась насмерть.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла на улице Тульская, 37 вечером 15 февраля.

По предварительной версии, 29-летняя женщина пыталась поправить оконную сетку, но не удержала равновесия и рухнула вниз.

На место происшествия выехали спасатели и врачи «скорой помощи», однако они смогли лишь констатировать смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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