В Саратове может начаться достройка дома БИОС

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-15T16:47:02+03:00

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Один из самых сложных объектов в числе проблемных долгостроев — дом ЖСК «БИОС», на пересечении Горького и Бахметьевской в Саратове, уже скоро может начать достройку. Об этом на заседании по вопросам обманутых дольщиков в правительстве области рассказал мэр Михаил Исаев.

Инвестор, ООО «Боконцепт-Отель», уже завершил обследование построенных много лет назад этажей и сейчас выясняет вопрос стоимости будущего подведения и подключения коммуникаций. Параллельно решаются вопрос выкупа долей у собственников недостроенных квартир — здесь официально зарегистрировано 19 дольщиков.

- Отлично! Два года вопросы этого дома мертво стояли, ну не было вариантов. Сейчас началось движение. Да, не получается такие вопросы решать с четверга на пятницу, как хотелось бы, уходят годы, — заявил спикер облдумы Иван Кузьмин, который сегодня провел совещание с дольщиками.

Достройку дома №13 на 13-м Шелковичной проезде компания «Альфа-рекорд» планирует начать с 1 марта, сейчас расчищается стройплощадка, уточнил мэр Саратова Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU