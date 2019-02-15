Дольщики дома в Новосоколовогорском поселке боятся финансового обременения
ЖСК «Наш дом на Шелковичной» со 132-мя обманутыми дольщиками, продолжает достройку.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания в правительстве по обманутым дольщикам, компания ООО «Лестер» возводит уже 5-й этаж, дольщики и строители подтвердили, что проблем нет.
Строительство дома ЖСК «Прометей» на Чапаева и Рабочей усилят в апреле. Как пояснил мэр Саратова Михаил Исаев, к этому периоду с инвестором — ГК «Лепта», будет решен вопрос по компенсационным участкам.
Жилой дом №2 в Волжском районе в поселке Новосоколовогорский с 276-мя обманутыми дольщиками пока не нашел инвестора, они стоят на пороге создания ЖСК, но боятся финансового обременения, которое это юрлицо понесет после создания. Им в очередной раз объяснил замминистра строительства Павел Мигачев, что без создания ЖСК ни один инвестор не будет начинать достройку — не с кем вести переговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU