Дольщики дома в Новосоколовогорском поселке боятся финансового обременения

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-15T16:27:51+03:00

Однако им все равно необходимо создать ЖСК для достройки

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ЖСК «Наш дом на Шелковичной» со 132-мя обманутыми дольщиками, продолжает достройку.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания в правительстве по обманутым дольщикам, компания ООО «Лестер» возводит уже 5-й этаж, дольщики и строители подтвердили, что проблем нет.

Строительство дома ЖСК «Прометей» на Чапаева и Рабочей усилят в апреле. Как пояснил мэр Саратова Михаил Исаев, к этому периоду с инвестором — ГК «Лепта», будет решен вопрос по компенсационным участкам.

Жилой дом №2 в Волжском районе в поселке Новосоколовогорский с 276-мя обманутыми дольщиками пока не нашел инвестора, они стоят на пороге создания ЖСК, но боятся финансового обременения, которое это юрлицо понесет после создания. Им в очередной раз объяснил замминистра строительства Павел Мигачев, что без создания ЖСК ни один инвестор не будет начинать достройку — не с кем вести переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU