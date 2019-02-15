Депутат Панков пообщался с обманутыми дольщиками «Оптимист 2018»

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-15T16:13:03+03:00

Он отметил, что предстоит большая работа по поиску инвестора

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Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня в Саратове вновь работает на совещании в правительстве по проблемам обманутых дольщиков.

Он опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» свои заметки.

- Сегодня на рабочей группе по дольщикам обсуждаются объекты, возобновление строительства которых запланировано на текущий год. С инициативной группой ЖСК «Оптимист 2018» перед началом заседания ещё раз обсудили инициативы по компенсационным земельным участкам. Чтобы найти решения и привлечь инвестора, предстоит большая работа, — написал Панков.

Он отметил, что совещание ведет спикер Областной думы Иван Кузьмин. Это связано с тем, что делегация членов правительства сегодня работает на форуме в Сочи.

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- Активно выступили на рабочей группе дольщики «Оптимиста 2018», предложив доработать дорожную карту конкретными мероприятиями по подбору земельного участка для потенциального инвестора. Кузьмин отнесся внимательно, дал поручение заняться этим вопросом Минстрою. Это работа министерства — координировать решение проблем по всем домам, — отметил депутат Госдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU