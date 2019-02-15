Михаил Исаев предложил встретиться потенциальному инвестору «Жемчужины Улешей»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-15T15:50:10+03:00

Он должен высказать свои пожелания по земельному участку

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В правительстве Саратовской области 15 февраля на заседании по проблемам обманутых дольщиков представительница ЖСК «Жемчужина Улешей» на 4-м Чернышевском проезде, 1 заявила, что при помощи администрации Саратова и сенатора Сергея Аренина удалось найти потенциального инвестора на достройку их дома. На эти цели необходимо около 180 млн рублей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», представительница дольщиков попросила включить в протокол полный текст ее обращения: дольщики бояться, что если инвестору — «Волгокомстрой» — не гарантируют получение компенсационных земельных участков, то он может уйти на другие объекты.

Документы частично уже находятся у инвестора, частично еще у минстроя. Было отмечено, что представители потенциального застройщика посещали объект и представляют объем работ. После скорого завершения двух судебных процессов права застройщика могут быть переданы ЖСК.

Мэр Саратова Михаил Исаев заметил, что слишком «пляшут цифры» в сумме достройки: то 180 млн, то 250 млн рублей. Кроме того, выделить участки без наличия официального инвестора или даже гарантировать их предоставление — нереально. Сам инвестор должен высказать свои предложения по участкам.

Ведущий заседание спикер облдумы Иван Кузьмин предложил не воспринимать в штыки несогласие — нужно обсудить предложения дольщиков с участием строителей.

Дольщики отметили, что у инвестора есть реальные пожелания по определенным участкам, все свои предложения он передал сенатору Аренину.

Мэр Михаил Исаев предложил не ходить по длинному кругу, а придти к нему.

- Как деловой человек встретится со мной как с главой города, выскажет свои предложения, потом встретимся здесь, на общей встрече. А то мы сейчас заочно за человека что-то говорим, — отметил Исаев.

Иван Кузьмин поддержал Исаева — вдруг инвестор захочет землю на Театральной площади, а она уже занята.

ИСТОЧНИК KP.RU