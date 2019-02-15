В Саратове лже-сотрудник администрации обещал жителям квартиры

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-15T15:43:48+03:00

Он получил за это миллион рублей

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Саратовская прокуратура выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства.

- Установлено, что в Саратове есть пустующие квартиры, которые можно предоставлять тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а также переселенцам из аварийных домов. Однако из-за халатности чиновников жилплощадь на учет поставлена не была, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В период с 2012 по 2013 год неизвестное лицо представилась трем гражданам сотрудником администрации. Он предложил им зарегистрироваться в качестве нуждающихся в предоставлении муниципального жилья, заключить договор соцнайма, а в дальнейшем приватизировать квартиры в доме на улице Гвардейская.

При этом злоумышленник знал, что на самом деле квартиры данным гражданам не положены.

За свои услуги мошенник собрал с людей более 1 млн рублей. Он потратил их на себя, не выполнив своих обещаний.

Материалы проверки направили в следственные органы.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU