В Саратове лже-сотрудник администрации обещал жителям квартиры
Саратовская прокуратура выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства.
- Установлено, что в Саратове есть пустующие квартиры, которые можно предоставлять тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а также переселенцам из аварийных домов. Однако из-за халатности чиновников жилплощадь на учет поставлена не была, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В период с 2012 по 2013 год неизвестное лицо представилась трем гражданам сотрудником администрации. Он предложил им зарегистрироваться в качестве нуждающихся в предоставлении муниципального жилья, заключить договор соцнайма, а в дальнейшем приватизировать квартиры в доме на улице Гвардейская.
При этом злоумышленник знал, что на самом деле квартиры данным гражданам не положены.
За свои услуги мошенник собрал с людей более 1 млн рублей. Он потратил их на себя, не выполнив своих обещаний.
Материалы проверки направили в следственные органы.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU