Саратовец в составе сборной России по бадминтону помог обыграть немцев

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-15T15:33:16+03:00

Сегодня команда встретится с ирландцами

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Вчера, 14 февраля, сборная России обыграла сборную Германии на чемпионате Европы по бадминтону среди смешанных команд «2019 EUROPEAN MIXED TEAM CHAMPIONSHIPS» со счетом 5:0.

В составе сборной саратовский спортсмен Владимир Мальков. занимающийся ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки», спортсмен ГБУ «СОЦСП», мастер спорта международного класса. Об этом сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве спорта.

Теперь наша сборная будет участвовать в полуфинале турнира.

Сегодня, в 17:00 сборная России встретится с соперниками из Ирландии.

Чемпионат Европы закончится 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU