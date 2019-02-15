Саратовец в составе сборной России по бадминтону помог обыграть немцев
Сегодня команда встретится с ирландцами
Владимир Мальков
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Вчера, 14 февраля, сборная России обыграла сборную Германии на чемпионате Европы по бадминтону среди смешанных команд «2019 EUROPEAN MIXED TEAM CHAMPIONSHIPS» со счетом 5:0.
В составе сборной саратовский спортсмен Владимир Мальков. занимающийся ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки», спортсмен ГБУ «СОЦСП», мастер спорта международного класса. Об этом сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве спорта.
Теперь наша сборная будет участвовать в полуфинале турнира.
Сегодня, в 17:00 сборная России встретится с соперниками из Ирландии.
Чемпионат Европы закончится 17 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU