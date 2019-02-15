2019-02-15T15:09:20+03:00
Происшествия

Пострадавших в Балашове МЧСников могут доставить санавиацией в Саратов

Сотрудники главка, вероятно, упали с высоты
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Пострадавшие при пожаре церкви в Балашове сотрудники МЧС по Саратовской области, вероятно, упали с высоты.

- Министр здравоохранения региона Наталья Мазина поручила подключиться к помощи специалистов ведущих специализированных клиник Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава.

При наличии показаний их могут доставить в облцентр санавиацией.

Также отмечается, что состояние пациентов — тяжелое.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24