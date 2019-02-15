Пострадавших в Балашове МЧСников могут доставить санавиацией в Саратов

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-15T15:09:20+03:00

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Пострадавшие при пожаре церкви в Балашове сотрудники МЧС по Саратовской области, вероятно, упали с высоты.

- Министр здравоохранения региона Наталья Мазина поручила подключиться к помощи специалистов ведущих специализированных клиник Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава.

При наличии показаний их могут доставить в облцентр санавиацией.

Также отмечается, что состояние пациентов — тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU