Николай Панков прокомментировал в Инстаграме высказывание Щербакова о должниках

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-15T15:13:08+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков ответил на обращение своих подписчиков в Инстаграм. Читатели возмутились намерением генерального директора ПАО «Саратовэнерго» Алексея Щербакова преследовать должников компании «до самого ада». А также тем, что вместо извинений жители услышали очередной жёсткий комментарий энергетика. В прямом эфире в Инстаграм Николай Панков отметил, что такие поступки говорят о непонимании нужд людей.

- К сожалению, олигархам нас, народ, не понять. Думают только о том, как бы получить свое, выжать до копейки. И к людям относятся как к ресурсу и источнику платежей. Послушайте, никто никаких фраз не передергивает и никому не приписывает. Такие слова просто нельзя употреблять, когда речь идет о проблемах жителей. Нельзя говорить про «макарошки», «государство не должно», «преследовать до ада». Просто нельзя, неправильно и цинично. Не знаю, как это объяснить тем, кто сам не понимает.

Жаль, что вместо извинений перед жителями снова видим упорство и заблуждения. Вот что надо менять — точку зрения и образ мыслей. Чтобы жить одними проблемами с людьми, — отметил Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU