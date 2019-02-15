2019-02-15T14:51:41+03:00
Происшествия

На пожаре в Балашове пострадали два сотрудника МЧС

У них перелом и ушиб
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балашове при пожаре в церкви пострадали два сотрудника ГУ МЧС по Саратовской области.

- У одного перелом правого предплечья, а у второго — ушиб поясницы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном главке.

По словам пресс-службы МЧС, пострадавших сначала отвезли в травмпункт, а потом в районную больницу. Их состояние удовлетворительное.

Причины травм пожарных «КП-Саратов» назвать не смогли. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24