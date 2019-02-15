На пожаре в Балашове пострадали два сотрудника МЧС

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-15T14:51:41+03:00

У них перелом и ушиб

Изменить размер текста: A A

В Балашове при пожаре в церкви пострадали два сотрудника ГУ МЧС по Саратовской области.

- У одного перелом правого предплечья, а у второго — ушиб поясницы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном главке.

По словам пресс-службы МЧС, пострадавших сначала отвезли в травмпункт, а потом в районную больницу. Их состояние удовлетворительное.

Причины травм пожарных «КП-Саратов» назвать не смогли. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU