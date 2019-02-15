На пожаре в Балашове пострадали два сотрудника МЧС
У них перелом и ушиб
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В Балашове при пожаре в церкви пострадали два сотрудника ГУ МЧС по Саратовской области.
- У одного перелом правого предплечья, а у второго — ушиб поясницы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном главке.
По словам пресс-службы МЧС, пострадавших сначала отвезли в травмпункт, а потом в районную больницу. Их состояние удовлетворительное.
Причины травм пожарных «КП-Саратов» назвать не смогли. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU