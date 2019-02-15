В Балаково ищут пропавшую женщину в лисьем полушубке
Любовь Баранец исчезла 7 февраля
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В Балакове ищут пропавшую 46-летнюю Любовь Баранец. О ней ничего не известно с 7 февраля 2019 года.
Информация об этом появилась сегодня в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».
Рост женщины 165 см, телосложение нормальное. Волосы длинные, черные.
Она была одета в лисий полушубок, черные штаны. Обута в белые сапоги. С собой у женщины была черная сумка.
Всем, кто что-либо знает о ней, просьба звонить на номер: 8-999-209-43-65.
ИСТОЧНИК KP.RU