В Балаково ищут пропавшую женщину в лисьем полушубке

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-15T13:59:37+03:00

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В Балакове ищут пропавшую 46-летнюю Любовь Баранец. О ней ничего не известно с 7 февраля 2019 года.

Информация об этом появилась сегодня в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

Рост женщины 165 см, телосложение нормальное. Волосы длинные, черные.

Она была одета в лисий полушубок, черные штаны. Обута в белые сапоги. С собой у женщины была черная сумка.

Всем, кто что-либо знает о ней, просьба звонить на номер: 8-999-209-43-65.

ИСТОЧНИК KP.RU