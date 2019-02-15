2019-02-15T13:55:35+03:00
Звезды

Солист группы «Звери» больше не хочет приезжать в Саратов

Он выложил на свою страницу в социальной сети фото городских сосулек и сугробов
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Роман Билык. Фото с его личной страницы в InstagramРоман Билык. Фото с его личной страницы в Instagram
Изменить размер текста:

В Саратове вчера, 14 февраля, прошел концерт российской группы «Звери». Мероприятие состоялось в ФОК «Звездный». Солист коллектива Роман Билык выложил на свою страницу в Instagram фотографии и видео с выступления.

- Спасибо Саратов! — написал он, добавив к публикации хэштеги. Среди прочих были и такие: #хочувидетьглазаанесмартфоны #дикиедороги #совестинет #большенехочется.

Сосульки на улице Бабушкин Взвоз. Фото с личной страницы Романа Билыка в Instagram

Сосульки на улице Бабушкин Взвоз. Фото с личной страницы Романа Билыка в Instagram

Кроме видео, он также выложил фото здания с улицы Бабушкин Взвоз, напротив которого гостиница «Жемчужина» и театр кукол «Теремок». С кровли дома свисали сосульки. Там же рядом он запечатлел водосточную трубу с замерзшим льдом и жителей, идущих по тропинкам на тротуаре меж сугробов.

Горожане в комментариях написали, что им стыдно за город и «после таких фоток они еще лет пять не приедут».

Виды Саратова. Фото с личной страницы Романа Билыка в Instagram

Виды Саратова. Фото с личной страницы Романа Билыка в Instagram

Сам же Роман Билык подписал эту публикацию фразой: «Саратов прощается с нами, а мы с ним».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24