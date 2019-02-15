В Балашове горит церковь

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-15T13:58:11+03:00

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В Балашове Саратовской области днем 15 февраля загорелась церковь.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в нежилой части здания.

Сигнал о возгорании в здании на улице Авиаторов, 2 поступил в 12:25. Туда немедленно выехали семь единиц техники и 18 человек личного состава.

В 13:08 был объявлен повышенный номер сложности пожара — второй. Локализовано возгорание было в 13:39, сейчас работы по ликвидации ЧП продолжаются.

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Площадь пожара установлена пока приблизительно — около 1 тыс. кв. м. Причина пока неизвестна. Огонь уничтожил кровлю, часть храма, где проводятся молебны, не пострадала.

Здание двухэтажное, кирпичное, переменной этажности, построенное в форме буквы «Г». Ранее здесь располагалась школа младших авиационных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU