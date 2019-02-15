2019-02-15T13:16:23+03:00
Происшествия

Двое мужчин и ребенок украли телефон в ТЦ Саратова

Они попали на камеры наблюдения
Дарья Вострикова
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Камеры видеонаблюдения в ТЦ Ленинского района Саратова запечатлели кражу мобильного телефона у посетительницы.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на кадры попали двое молодых мужчин и ребенок.

Женщина оставила мобильный на кассе и отошла. В этот момент к прилавку приблизились два парня с маленькой девочкой.

Один из юношей накрыл телефон ладонью и положил гаджет в карман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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