2019-02-15T13:14:16+03:00
Происшествия

В Саратове опасный рецидивист избил женщину канистрой

Он причинил гражданке ущерб в 1,5 тыс. рублей и получил срок почти в четыре года
Ольга Муравлёва
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В Саратове осудили 28-летнего «особо опасного рецидивиста». Его признали виновным в грабеже с применением насилия.

- Мужчина у дома №45 по Вознесенской улице Волжского района 7 ноября 2018 года подошел к 47-летней незнакомке и ударил ее несколько раз по голове канистрой. После этого он забрал ее рюкзак, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре. — Тем самым он причинил потерпевшей ущерб в 1,5 тыс. рублей.

Суд приговорил саратовца к сроку в три года и восемь месяцев в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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