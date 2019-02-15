В Саратове опасный рецидивист избил женщину канистрой
Он причинил гражданке ущерб в 1,5 тыс. рублей и получил срок почти в четыре года
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В Саратове осудили 28-летнего «особо опасного рецидивиста». Его признали виновным в грабеже с применением насилия.
- Мужчина у дома №45 по Вознесенской улице Волжского района 7 ноября 2018 года подошел к 47-летней незнакомке и ударил ее несколько раз по голове канистрой. После этого он забрал ее рюкзак, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре. — Тем самым он причинил потерпевшей ущерб в 1,5 тыс. рублей.
Суд приговорил саратовца к сроку в три года и восемь месяцев в колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU