2019-02-15T13:15:25+03:00
Происшествия

В Заводском районе по частям рухнул козырек над балконом

ЧП случилось на улице Барнаульская
Дарья Вострикова
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Часть козырька еще провисела на пятом этаже некоторое времяЧасть козырька еще провисела на пятом этаже некоторое время
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Вчера, 14 февраля, у дома №6 на Барнаульской улице в Заводском районе Саратова обвалился козырек над балконом верхнего этажа.

Фотофакт запечатлел очевидец, разместивший снимок в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Анонимный автор записи объясняет, что фото сделано в 15:00. Тогда обвалилась только первая половина козырька над балконом на пятом этаже.

Вторая часть рухнула вместе со снегом и льдом в 16:40.

Напомним, 14 февраля упавший с незаконно установленного козырька над балконом в Энгельсе лед смертельно травмировал пенсионера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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