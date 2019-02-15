В Заводском районе по частям рухнул козырек над балконом
Вчера, 14 февраля, у дома №6 на Барнаульской улице в Заводском районе Саратова обвалился козырек над балконом верхнего этажа.
Фотофакт запечатлел очевидец, разместивший снимок в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Анонимный автор записи объясняет, что фото сделано в 15:00. Тогда обвалилась только первая половина козырька над балконом на пятом этаже.
Вторая часть рухнула вместе со снегом и льдом в 16:40.
Напомним, 14 февраля упавший с незаконно установленного козырька над балконом в Энгельсе лед смертельно травмировал пенсионера.
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ИСТОЧНИК KP.RU