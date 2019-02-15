В Ртищеве бомж украл обручальное кольцо в ювелирном магазине

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-15T13:22:44+03:00

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В Ртищеве 19 октября 2018 года бомж украл кольцо, через месяц его осудили, а после он захотел смягчить себе приговор.

- Днем 30-летний пьяный мужчина зашел в ювелирный магазин на Советской улице, 14а райцентра и попросил продавца показать женское ювелирное кольцо. Он примерил его на мизинец и выбежал. На требования вернуть ювелирное изделие, гражданин никак не отреагировал. Таким образом, он причинил ущерб на сумму около 4 тыс. рублей, забрав золотое украшение 585 пробы весом 1,68 грамма, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в грабеже, учел рецидив и назначил ему два года в колонии строгого режима. Злоумышленнику приговор показался строгим, он подал апелляцию.

Однако прокурор предложил отклонить жалобу из-за данных личности преступника и опасности злодеяния, суд согласился и оставил решение без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU