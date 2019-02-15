Возбуждено дело о гибели пенсионерки под колесами «Бобкэта» в Саратове
Прокуратура контролирует ход расследования
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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки под колесами «Бобкэта».
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ведомство осуществляет контроль за ходом расследования.
Трагедия произошла 12 февраля в 10:27. По версии следствия, 38-летний мужчина по имени Николай, управляя снегоуборщиком, очищал тротуар перед домом Вавилова, 51/57.
«Бобкэт» двигался задним ходом, и водитель, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности. В результате техника наехала на 81-летнюю женщину, которая скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU