Возбуждено дело о гибели пенсионерки под колесами «Бобкэта» в Саратове

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-15T13:07:56+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки под колесами «Бобкэта».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ведомство осуществляет контроль за ходом расследования.

Трагедия произошла 12 февраля в 10:27. По версии следствия, 38-летний мужчина по имени Николай, управляя снегоуборщиком, очищал тротуар перед домом Вавилова, 51/57.

«Бобкэт» двигался задним ходом, и водитель, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности. В результате техника наехала на 81-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU