В Саратове продолжается строительство канализационного коллектора

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-15T12:52:21+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают строительство канализационного коллектора 18а на Московском шоссе. Тоннельный коллектор предусмотрен схемой водоотведения и является составной частью генплана Саратова. Общая протяженность возводимого участка составляет порядка 400 м, а диаметр — 1,84 м. Прокладка осуществляется методом щитовой проходки, используемым при строительстве метро.

Сейчас проложено 400 м тоннеля в соответствии с проектом. Специалистами производится отделка его внутренней части, по которой будет осуществляться транспортировка канализационных стоков. Также продолжается строительство шахты №9 глубиной более 30 м.

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Канализационный коллектор щитовой проходки — крупнейший объект строительства в рамках инвестиционной программы ООО «КВС». Введение его в эксплуатацию позволит вывести из работы канализационную насосную станцию (КНС) №12, обеспечив канализование прилегающих к насосной станции территорий в самотечном режиме. Данное решение сократит затраты компании на электроэнергию, а также расходы на эксплуатацию и обслуживание оборудования КНС.

Реализация проекта необходима и для улучшения экологической и санитарной обстановки города. Строительство объекта минимизирует риски порыва изношенных напорных коллекторов, а следовательно, способствует безопасному и надежному водоотведению канализационных стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU