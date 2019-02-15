2019-02-15T12:50:43+03:00
Общество

В Саратов пригласили однокурсников Гагарина

На юбилей космонавта ждут актеров фильма «Юрий Гагарин. Первый в космосе»
Дарья Вострикова
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Инна БуйкевичИнна БуйкевичФото: Дарья Вострикова
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В СГТУ 1 марта пройдет торжественное собрание, посвященное 85-летию Ю А Гагарина.

- Мы надеемся, что приедут два однокурсника первого космонавта. Это Виктор Сидорович Порохня из Москвы и Тимофей Чугунов из Южно-Уральска. Эти люди востребованы по всей России. Надеемся, что приедет племянница Гагарина Тамара Филатова. Сейчас она работает на его родине в мемориальном музее. Могут приехать два актера, которые играли в фильме, посвященному 50-летию космонавта, «Гагарин. Первый в космосе», — рассказала заведующая народным музеем Юрия Гагарина Инна Буйкевич.

Она сообщила, что планируется 5 марта открытие выставки в музее при колледже имени Гагарина. Передвижная экспозиция будет готова ближе к 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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