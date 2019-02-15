2019-02-15T12:43:24+03:00
Происшествия

Саратовца посадили за сбитого насмерть мужчину

Он разогнался до 80 км\ч и сбил пешехода
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 29-летнего саратовца в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека.

- Он ехал на автомобиле Kia Optima по улице Чернышевского. Водитель превысил отметку скорости в 80 км/ч и сбил насмерть 32-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Теперь горе-водитель отсидит два года в колонии-поселении, а также на три года его лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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