В Саратове троллейбус №10 ходит только до Сенного

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-15T12:39:34+03:00

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Сегодня, 15 февраля, коммунальная авария на пересечении улиц Университетской и Кутякова изменила маршруты городского транспорта.

Из-за течи воды троллейбус №10 ходит по сокращенному маршруту только до Сенного рынка. Об этом сообщили в МУПП «СГЭТ».

Еще одна коммунальная авария на Черниговской улице не дает автобусу №89 доехать до конечной. Из-за наледи на дорогах маршруты №№4 и 68 ходят по сокращенному пути.

ИСТОЧНИК KP.RU