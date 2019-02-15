Саратовская и Воронежская области подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-15T11:50:24+03:00

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Саратовская область будет сотрудничать с Воронежской. Соглашение об этом заключено на форуме в Сочи.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, свои подписи под документом поставили Валерий Радаев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Саратовская область поставляет в Воронеж зерно, растительное масло, колбасные и макаронные изделия, муку, стекольную продукцию, цемент, канцелярские изделия. В нашу область из Воронежской ввозятся шины и автомобильные покрышки, сахар, молоко, сыры, мясо птицы.

- Саратовская область заинтересована в эффективном межрегиональном сотрудничестве, особенно с нашими ближайшими соседями. План мероприятий, который мы сегодня подписываем, наполнит его новым содержанием, поможет в решении приоритетных государственных задач, обеспечит дальнейший экономический рост наших регионов. Если Воронежская область считается культурной столицей Черноземья, то Саратовская — культурной столицей Поволжья. По ряду направлений — а это промышленность, сельское хозяйство, стройиндустрия, развитие территорий, туризм — у нас есть взаимные интересы и потребность в обмене опытом, — отметил Валерий Радаев.

Кроме того, на Сочинском форуме Валерий Радаев провел встречу с гендиректором АО «РЖД Логистика» Вячеславом Валентиком.

Обсуждались возможности формирования логистики доставки экспортных товаров региона включая доставку продуктов питания и продукцию сельскохозяйственного сектора.

В частности, рассматривались перспективы организации комплексных услуг по перевозке негабаритных грузов с разработкой оптимальных схем доставки, организацией погрузки-разгрузки и согласованием всех процессов с ОАО «РЖД».

Руководство «РЖД Логистик» в тесном взаимодействии с Приволжской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД» выразило готовность создать на территории региона инфраструктуру с расширенными возможностями по отгрузке железнодорожным транспортом с территории области продукции АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU