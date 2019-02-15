В музее Саратова выцвели оригиналы документов Гагарина

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-15T11:44:48+03:00

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Саратовский народный музей первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина планируется открыться в конце февраля.

В залах, которые расположились на нескольких этажах, все экспонаты — копии. Раньше выставляли оригиналы, но они выцвели. Об этом 15 февраля сообщило руководство музея журналистам в ходе экскурсии по обновленным экспозициям.

Будущим посетителям расскажут и покажут, как первый космонавт учился в саратовском индустриальном техникуме, ходил в драмкружок, пытался освоить гармошку и играл на трубе.

Методист музея Ольга Дмитриева рассказала, что уже в конце февраля саратовцы смогут увидеть, как жил и чем питался во время учебы в Саратове первый космонавт страны.

ИСТОЧНИК KP.RU