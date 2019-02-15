В Саратове подросток получил полгода условно за махинации со счетами

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-15T11:30:54+03:00

Он оплатил себе мобильную связь с чужой карты

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В Саратове осудили 17-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже денег с чужой банковской карты.

- Вечером 30 сентября подросток в одном из ТЦ Заводского района набрал в банкомате операцию для пополнения счета своего телефона на 600 рублей, но заканчивать ее не стал. Следом к терминалу подошел другой человек. Не догадываясь о преступных намерениях парня, он вставил карту и ввел пин-код. Со счета потерпевшего списали деньги, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Владелец сразу пошел в полицию. Там сотрудники установили механизм хищения средств и личность злоумышленника.

Юноша сознался в преступлении. Суд приговорил его к шести месяцам условно с испытательным сроком один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU