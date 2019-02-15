Первый млн кубометров ТКО Саратова переработан в энгельсском «Экотехнопарке»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-15T11:32:48+03:00

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Более 1 млн кубометров мусора было вывезено из Саратова на экологически безопасную обработку в энгельсском «Экотехнопарке» в рамках реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Впервые жители города получили качественно новую коммунальную услугу по экологически безопасному обращению с ТКО. Перемещение коммунальных отходов обеспечили две высокотехнологичные мусороперегрузочные станции, построенные АО «Управление отходами» вблизи выведенных из эксплуатации Гусельского и Елшанского полигонов захоронения ТКО. Эксплуатацию мусороперегрузочных станций обеспечил Региональный оператор Саратовской области, благодаря которому началась фактическая реализация территориальной схемы обращения с отходами Саратовской области.

- За полгода работы мы вывезли из Саратова и обезвредили 1 млн кубометров коммунальных отходов. Еще полгода назад этот мусор без всякой обработки оказывался на свалках, которые не соответствуют никаким современным экологическим нормам. Это самый наглядный результат реализации «мусорной» реформы в нашей области. Она необходима для благополучия людей, нынешнего и будущих поколений. Мы сделаем все для того, чтобы вывести Саратовскую область в лидеры по качественной реализации новой системы обращения с ТКО, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Весь объем вновь образованного мусора в зоне обслуживания Регионального оператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на мусороперерабатывающих комплексах в полном соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО Саратовской области. Регоператор обеспечил загрузку концессионных предприятий, построенных АО «Управление отходами» в Саратовской области. Их эффективная эксплуатация в 2018 году позволила досрочно снизить тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО для потребителей. Регоператором обеспечивается возврат первоначально привлеченных инвестиций для создания новой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU