2019-02-15T11:07:02+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина убил друга табуреткой в гостях у третьего приятеля

Они начали спорить, уходить по домам или нет
Ольга Муравлёва
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В Саратове правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

- Следствие считает, что в ночь с 11 на 12 декабря подозреваемый и его 43-летний приятель пили в гостях у 35-летнего товарища в квартире на 2-й Пионерской улице. Ночью хозяин лег спать, и один из мужчин предложил второму по этому поводу уйти. Тот отказался, между ними началась ссора, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время конфликта более молодой гражданин избил 43-летнего табуреткой по голове и лег спать. Утром 12 декабря хозяин и гость обнаружили приятеля мертвым и вызвали полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть пострадавшего наступила от тупой травмы головы.

Обвиняемый полностью признал вину, его заключили под стражу. Следователи передали дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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