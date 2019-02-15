2019-02-15T11:12:16+03:00
Происшествия

В Питерке классный руководитель не стала сообщать о переломе руки у школьницы

Директора учебного заведения оштрафовали
Екатерина Семенова
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В Питерском районе Саратовской области прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 18 января.

На перемене в средней школе села Питерка ученица третьего класса упала и сильно ушибла руку. Однако классный руководитель не доложил директору и не принял мер для оказания медпомощи.

Впоследствии оказалось, что у девочки закрытый перелом двух костей предплечья.

В отношении директора школы возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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