В Питерке классный руководитель не стала сообщать о переломе руки у школьницы
Директора учебного заведения оштрафовали
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В Питерском районе Саратовской области прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 18 января.
На перемене в средней школе села Питерка ученица третьего класса упала и сильно ушибла руку. Однако классный руководитель не доложил директору и не принял мер для оказания медпомощи.
Впоследствии оказалось, что у девочки закрытый перелом двух костей предплечья.
В отношении директора школы возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU