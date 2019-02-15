Саратовский музей Гагарина планируют открыть 25 февраля

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-15T11:11:32+03:00

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Сегодня, 15 февраля, для прессы провели экскурсию в саратовский музей Юрия Алексеевича Гагарина на улице Сакко и Ванцетти, 15 при профессионально-педагогическом колледже, носящем имя первого космонавта планеты.

Этот музей задумывался как подарок Ю. А. Гагарину. Сейчас он на реконструкции.

- Первый раз он закрывался в конце ноября 2018 года. До 11 декабря был отремонтирован второй зал.

Ремонт залов музея был организован в связи с предстоящим 85-летием Ю. А. Гагарина. Мы надеемся, что после 23 февраля мы откроемся, точнее, 25 февраля — сказала заведующая народным музеем Инна Буйкевич.

Всю экспозицию музея — стенды, витрины, наполняемость — продумывал Владимир Иванович Россошанский, потом этим занималась Александра Васильевна Россошанская.

Сотрудники музея надеются, что летом им одобрят реконструкцию фасада. Здание колледжа — памятник архитектуры.

Колледж имени ГагаринаФото: Дарья Вострикова

Торжественное мероприятие к 85-летию Ю. А. Гагарина пройдет 1 марта в первом корпусе СГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU