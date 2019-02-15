Саратовский музей Гагарина планируют открыть 25 февраля
Сегодня, 15 февраля, для прессы провели экскурсию в саратовский музей Юрия Алексеевича Гагарина на улице Сакко и Ванцетти, 15 при профессионально-педагогическом колледже, носящем имя первого космонавта планеты.
Этот музей задумывался как подарок Ю. А. Гагарину. Сейчас он на реконструкции.
- Первый раз он закрывался в конце ноября 2018 года. До 11 декабря был отремонтирован второй зал.
.Фото: Дарья Вострикова
Ремонт залов музея был организован в связи с предстоящим 85-летием Ю. А. Гагарина. Мы надеемся, что после 23 февраля мы откроемся, точнее, 25 февраля — сказала заведующая народным музеем Инна Буйкевич.
Всю экспозицию музея — стенды, витрины, наполняемость — продумывал Владимир Иванович Россошанский, потом этим занималась Александра Васильевна Россошанская.
.Фото: Дарья Вострикова
Сотрудники музея надеются, что летом им одобрят реконструкцию фасада. Здание колледжа — памятник архитектуры.
Колледж имени ГагаринаФото: Дарья Вострикова
Торжественное мероприятие к 85-летию Ю. А. Гагарина пройдет 1 марта в первом корпусе СГТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU