На время «Саратовской лыжни» нельзя будет парковаться на двух улицах

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-15T10:54:10+03:00

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На 5-й Дачной в Саратове завтра, 16 февраля, будет проходить «Саратовская лыжня — 2019». Из-за этого на двух улицах города нельзя будет припарковаться и останавливаться.

- Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00 на Гвардейской (между Бережной и Олимпийской) и на 5-й Дачной в сторону Салютной, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Исключение сделали для транспорта, обеспечивающего работу мероприятий, оперативных и аварийных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU