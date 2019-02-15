Инвестор построит под Балашовом завод на 254 млн евро

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-15T10:47:35+03:00

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На форуме в Сочи губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал соглашение с ООО «Саратовские Биотехнологии».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, инвестор планирует построить завод по глубокой переработке пшеницы.

Проект будет реализован в Балашовском районе. Планируется, что завод сможет перерабатывать 250 тыс. тонн зерна в год. Продукция предприятия — белковые кормовые добавки, биоэтанол, пшеничный крахмал, глютен для комбикормовой, пищевой, лакокрасочной и химической промышленности.

Инвестор готов вложить в проект 254 млн евро и построить завод до 2021 года. Предполагается, что там будут созданы более 500 рабочих мест.

- Строительство завода по глубокой переработке пшеницы позволит расширить рынок сбыта для наших аграриев. А главное — даст начало новому для региона производству высокотехнологичных продуктов, — отметил Валерий Радаев.

По словам гендиректора ООО «Саратовские Биотехнологии» Дмитрия Шаповалова, наш регион был выбран, как один из крупных производителей пшеницы, где созданы самые благоприятные условия: наименьшие логистические затраты, в том числе на перевозку сырья, наилучшие условия по энергоснабжению.

ИСТОЧНИК KP.RU