2019-02-15T10:32:23+03:00
Происшествия

В День влюбленных лицеист из Ершова накинулся с ножом на парня

Прокуратура начала проверку
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовской области выясняет причины поножовщины в лицее Ершова.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по предварительным данным 14 февраля, примерно в 14:35, между 16 и 19-летним парнями в коридоре общежития произошла ссора.

Первокурсник порезал ножом третьекурсника.

Прокуратура области выяснит, какие причины и условия способствовали этому происшествию.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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