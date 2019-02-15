Саратовская область вошла в число 66 регионов, снизивших госдолг

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-15T10:30:47+03:00

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Госдолг Саратовской области по данным на начало 2019 года снизился и составляет 63% от налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета.

На фоне снижения в январе госдолга региона на 1 млрд 20 млн рублей (47 млрд 957 млн рублей), долги муниципалитетов в Саратовской области выросли на 103 млн (9 млрд 781 млн рублей).

По данным Минфина РФ Саратовская область вошла в число 66 регионов, где госдолг снизился. Еще в трех регионах страны госдолг сохранился на неизменном уровне, и лишь в 16 — госдолг вырос.

ИСТОЧНИК KP.RU