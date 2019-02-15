Стрелюхин усомнился в компетентности чиновников энгельсской администрации
Глава Энгельсского района Саратовской области Александр Стрелюхин выразил соболезнования семье погибшего после падения глыбы льда.
Как отметили «КП-Саратов» в администрации района, он также заявил о наказании виновных.
Александр Стрелюхин заметил, что наледь рухнула на 77-летнего прохожего с самовольно установленного козырька балкона.
- Но это не снимает ответственности с управляющей компании и администрации района, которые обязаны контролировать качество обслуживания МКД управляющими организациями, — подчеркнул чиновник.
Он также заявил, что «произошедший случай показал полную несостоятельность в работе управляющих компаний, в том числе ЖЭУ-1, обслуживающей этот дом (улица Горького, 37), а также ставит под сомнение соответствие занимаемой должности целого ряда руководителей сферы ЖКХ администрации ЭМР».
Кроме наказания непосредственных виновников трагедии, к дисциплинарной ответственности будут привлечены ряд чиновников. Это замглавы администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Александр Рудченко и председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Владимиру Чирскову.
Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU