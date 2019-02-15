2019-02-15T10:22:45+03:00
Происшествия

В Саратове на пожаре в Ленинском районе пострадала женщина и ребенок

Из дома на Бульварной эвакуировали 30 человек
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возгорание произошло около 23:30 на первом этаже девятиэтажного дома №10 на улице Бульварная.

Загорелись вещи на кухне, огонь охватил около 8 кв. м, подъезд затянуло дымом. Прибывшие на трех машинах пожарные эвакуировали 30 жильцов и за полчаса ликвидировали возгорание.

В медучреждение была направлена семилетняя девочка, после осмотра в 3-й городской больнице ее отпустили. Кроме этого, в лечебницу доставили 52-летнюю нетрезвую хозяйку квартиры, где произошел пожар. Через некоторое время ее также отправили домой.

- Предположительно причина ЧП — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Заводском районе по частям рухнул козырек над балконом
В Ртищеве бомж украл обручальное кольцо в ювелирном магазине
Возбуждено дело о гибели пенсионерки под колесами «Бобкэта» в Саратове
В Саратове продолжается строительство канализационного коллектора
В Саратов пригласили однокурсников Гагарина
Саратовца посадили за сбитого насмерть мужчину
В Саратове троллейбус №10 ходит только до Сенного
Саратовская и Воронежская области подписали соглашение о сотрудничестве
В музее Саратова выцвели оригиналы документов Гагарина
Николай Панков: Подвиг наших войск в Афганистане — на века
В Саратове подросток получил полгода условно за махинации со счетами
Первый млн кубометров ТКО Саратова переработан в энгельсском «Экотехнопарке»
В Саратове мужчина убил друга табуреткой в гостях у третьего приятеля
В Питерке классный руководитель не стала сообщать о переломе руки у школьницы
Саратовский музей Гагарина планируют открыть 25 февраля
На время «Саратовской лыжни» нельзя будет парковаться на двух улицах