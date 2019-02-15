В Саратове на пожаре в Ленинском районе пострадала женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-15T10:22:45+03:00

Из дома на Бульварной эвакуировали 30 человек

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Возгорание произошло около 23:30 на первом этаже девятиэтажного дома №10 на улице Бульварная.

Загорелись вещи на кухне, огонь охватил около 8 кв. м, подъезд затянуло дымом. Прибывшие на трех машинах пожарные эвакуировали 30 жильцов и за полчаса ликвидировали возгорание.

В медучреждение была направлена семилетняя девочка, после осмотра в 3-й городской больнице ее отпустили. Кроме этого, в лечебницу доставили 52-летнюю нетрезвую хозяйку квартиры, где произошел пожар. Через некоторое время ее также отправили домой.

- Предположительно причина ЧП — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU