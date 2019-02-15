«Единая Россия» в Саратове собирает теплую одежду для бездомных
Принять участие в акции может любой житель
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В Саратове объявлен сбор теплых вещей для нуждающихся.
Как рассказали «КП-Саратов» в реготделении «Единой России», акция организована совместно с волонтерским движением Dadobro.com
- Благотворительная акция направлена на сбор вещей для бездомных, многодетных и малообеспеченных семей и всех тех, кто в силу жизненных обстоятельств лишен самого необходимого, — сообщили в ЕР.
Принять участие может любой житель Саратова. Теплые вещи можно принести в любое из отделений партии. 20 февраля их соберет «Автобус добра», а после сортировки — направят в специализированные фонды и соцучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU