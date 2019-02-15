2019-02-15T09:22:33+03:00
Общество

«Единая Россия» в Саратове собирает теплую одежду для бездомных

Принять участие в акции может любой житель
Екатерина Семенова
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В Саратове объявлен сбор теплых вещей для нуждающихся.

Как рассказали «КП-Саратов» в реготделении «Единой России», акция организована совместно с волонтерским движением Dadobro.com

- Благотворительная акция направлена на сбор вещей для бездомных, многодетных и малообеспеченных семей и всех тех, кто в силу жизненных обстоятельств лишен самого необходимого, — сообщили в ЕР.

Принять участие может любой житель Саратова. Теплые вещи можно принести в любое из отделений партии. 20 февраля их соберет «Автобус добра», а после сортировки — направят в специализированные фонды и соцучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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