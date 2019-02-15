В Балакове пациент покинул больницу, чтобы дать взятку ФСБшнику

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-15T10:13:59+03:00

Мужчина пытался выручить сына, которого подозревают в расхищении труб «Саратовмелиоводхоза»

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УФСБ России по Саратовской области распространило видео задержания жителя Балакова, который передавал взятку сотруднику спецслужбы.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина, находившийся на стационарном лечении, встретился с сотрудником с просьбой оказать содействие и прекратить проверку, которую вели правоохранители по факту хищения госимущества.

- Сын задержанного, индивидуальный предприниматель, в рамках выполнения контракта с балаковским филиалом ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в процессе запланированного демонтажа похитил мелиоративные трубы для их дальнейшей продажи. Мужчина, передавая взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ФСБ, действовал в интересах сына, — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Это была только первая часть суммы — общий размер предполагаемого вознаграждения за отмену проверки составлял 500 тыс. рублей.

Следователями СУ СК России в Балакове возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

Взяткодателю меру пресечения пока не избрали, потому что он продолжает находиться на стационарном лечении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/692019" frameborder="0"></iframe> Взятка сотруднику фсб в Балаково.

ИСТОЧНИК KP.RU