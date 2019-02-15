В Балакове пациент покинул больницу, чтобы дать взятку ФСБшнику
Взятка сотруднику фсб в Балаково.
УФСБ России по Саратовской области распространило видео задержания жителя Балакова, который передавал взятку сотруднику спецслужбы.
Как уточнили в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина, находившийся на стационарном лечении, встретился с сотрудником с просьбой оказать содействие и прекратить проверку, которую вели правоохранители по факту хищения госимущества.
- Сын задержанного, индивидуальный предприниматель, в рамках выполнения контракта с балаковским филиалом ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в процессе запланированного демонтажа похитил мелиоративные трубы для их дальнейшей продажи. Мужчина, передавая взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ФСБ, действовал в интересах сына, — сообщили в пресс-службе УФСБ.
Это была только первая часть суммы — общий размер предполагаемого вознаграждения за отмену проверки составлял 500 тыс. рублей.
Следователями СУ СК России в Балакове возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».
Взяткодателю меру пресечения пока не избрали, потому что он продолжает находиться на стационарном лечении.
Взятка сотруднику фсб в Балаково.
ИСТОЧНИК KP.RU