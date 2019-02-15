Под Саратовом в слетевшем с дороги микроавтобусе пострадали три пассажира

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-15T08:58:58+03:00

Водитель не справился с управлением

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В Петровском районе Саратовской области ночью на 14 февраля перевернулся автомобиль Mercedes 212D.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 525-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.

По предварительной версии, 51-летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате микроавтобус вылетел с дороги.

В аварии пострадали пассажиры: 38-летний мужчина и 51-летняя женщина. Еще одной пострадавшей, 61-го года — медицинская помощь была оказана на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU