Под Саратовом в слетевшем с дороги микроавтобусе пострадали три пассажира
Водитель не справился с управлением
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В Петровском районе Саратовской области ночью на 14 февраля перевернулся автомобиль Mercedes 212D.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 525-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.
По предварительной версии, 51-летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате микроавтобус вылетел с дороги.
В аварии пострадали пассажиры: 38-летний мужчина и 51-летняя женщина. Еще одной пострадавшей, 61-го года — медицинская помощь была оказана на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU