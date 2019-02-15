В Саратовской области грабитель скрылся на неприметном Land Cruiser Prado
Добычей похитителя стали сигареты и Cola
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В День влюбленных, 14 февраля, в Вольске Саратовской области произошло необычное ограбление.
Около 9 утра в магазин на улице М.Горького, 7А зашел мужчина, который открыто похитил 4 пачки сигарет и две литровых бутылки Cola.
После с добычей грабитель скрылся на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.
В полицию немедленно обратилась 50-летняя работница магазина.
В ходе розыска полиция задержала 45-летнего подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU