2019-02-15T08:44:26+03:00
Происшествия

В Саратовской области грабитель скрылся на неприметном Land Cruiser Prado

Добычей похитителя стали сигареты и Cola
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В День влюбленных, 14 февраля, в Вольске Саратовской области произошло необычное ограбление.

Около 9 утра в магазин на улице М.Горького, 7А зашел мужчина, который открыто похитил 4 пачки сигарет и две литровых бутылки Cola.

После с добычей грабитель скрылся на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.

В полицию немедленно обратилась 50-летняя работница магазина.

В ходе розыска полиция задержала 45-летнего подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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