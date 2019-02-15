Панков: Володин использует все возможности, чтобы решать проблемы

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-15T09:05:04+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- На встречах Володина с городскими и сельскими депутатами одним из самых активных был Духовницкий район. Люди смело говорили о состоянии дорог, инфраструктуры, критиковали работу почты, Сбербанка. Это всегда находит поддержку у спикера — активность в решении проблем. Ответственные структуры тут же брали все это себе «на карандаш», выезжали в районы. Такой формат встреч спикера помогает решить целый пласт вопросов.

Проекты Володина тоже появляются после встреч с жителями. Например, ремонт Дома культуры села Дмитриевка — люди пожаловались на состояние здания. Володин помог найти средства не только на ремонт помещений, но и на оформление сцены. Так же было со школой в поселке Духовницкое. Учебное учреждение было плохо оснащено. Закупили мебель, оборудование для столовой, медкабинета, кабинетов истории, географии, английского языка, математики, начальных классов.

В рамках еще одного социального проекта спикера был открыт детский сад в селе Липовка. Для этого отремонтировали помещения рядом со школой. Также строились детские и спортивные площадки, эта программа Володина затронула все районы области.

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После встреч с врачами районной больницы возник вопрос о ремонте медучреждения. В итоге была проведена реконструкция детского и терапевтического отделений, ремонт фасада. Поступил новый автомобиль скорой помощи, медоборудование, в том числе, электрокардиографы. А также оборудование для столовой.

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Решался и ряд острых проблем инфраструктуры района. Приводились в порядок дороги на улицах Духовницкого. По просьбам жителей села Григорьевка был отремонтирован мост. Ведь хорошее состояние дорожной сети важно для безопасности людей.

Если есть активность граждан и стремление сделать жизнь лучше, то и проблемы решаются быстрее. Как федеральный политик и наш земляк, Володин использует для этого все возможности, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU