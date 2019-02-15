2019-02-15T08:11:23+03:00
Общество

В Саратовской области с начала года вырастили 588 тонн огурцов

В регионе работают 10 тепличных хозяйств
Екатерина Семенова
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В Саратовской области с начала года выращено 588 тон огурцов.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном минсельхозе, за прошлый год тепличными хозяйствами области было собрано более 370 тыс. тонн овощей закрытого грунта.

Всего в области работают 10 тепличных хозяйств. Они находятся в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском районах.

Общая площадь теплиц составляет 113 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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