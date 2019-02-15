В Саратовской области с начала года вырастили 588 тонн огурцов
В регионе работают 10 тепличных хозяйств
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В Саратовской области с начала года выращено 588 тон огурцов.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном минсельхозе, за прошлый год тепличными хозяйствами области было собрано более 370 тыс. тонн овощей закрытого грунта.
Всего в области работают 10 тепличных хозяйств. Они находятся в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском районах.
Общая площадь теплиц составляет 113 га.
ИСТОЧНИК KP.RU