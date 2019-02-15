Организатор подпольного казино в Саратове отделалась условным сроком

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-15T08:00:26+03:00

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 44-летней Татьяне Чуравской. Женщину признали виновной в организации нелегальных азартных игр, а также незаконном использовании объектов авторского права.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, свою деятельность женщина вела с декабря 2017 года по июль 2018 года. Она организовала подпольное казино в нежилом здании на 2-м Акмолинском проезде.

Во время спецоперации у нее были изъяты 12 игровых комплектов для проведения азартных игр. 10 из них были предназначены для получения материального выигрыша путем случайного отбора.

В целом Татьяна Чуравская получила более 2,9 млн рублей. Также она причинила правообладателям программного обеспечения ущерб в размере 44 тыс. рублей.

Во время расследования женщина признала вину. Суд приговорил ее к 1,5 года условно. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU