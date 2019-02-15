В Саратове водитель скрылся после наезда на пешехода
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
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В Кировском районе Саратова автомобилист сбил пешехода и скрылся.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 14 февраля в 16:45.
Напротив дома №4/10 по проспекту 50 лет Октября неизвестный автомобиль наехал на 56-летнего мужчину. При этом сообщается, что гражданин переходил дорогу в неположенном месте.
После аварии водитель скрылся, а пешеход был госпитализирован.
Полиция ведет розыск водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU