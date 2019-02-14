Бомбы в энгельсском троллейбусе не оказалось

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-14T17:48:27+03:00

Бомбу в троллейбусе напротив торгового центра в Энгельсе не обнаружили Фото: Михаил ЕГОРОВ

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Оцепление в районе ТЦ Лазурный в Энгельсе снято. Взрывного устройства в троллейбусе не обнаружено.

Эту информацию "КП-Саратов" подтвердили в администрации Энгельсского района.

По данным правоохранителей, причиной тревоги и перекрытия дорог, а также эвакуации людей послужила забытая одним из пассажиров сумка.

ИСТОЧНИК KP.RU