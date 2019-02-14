К троллейбусу с подозрительным пакетом в Энгельсе прибыли саперы

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-14T17:36:30+03:00

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В Энгельсе к троллейбусу маршрута №14, стоящему на остановке у торгового центра «Лазурный» прибыли саперы и кинологи с собакой.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов» с места ЧП, территория вокруг троллейбуса оцеплена в радиусе нескольких сотен метров, транспорт остановлен, на близлежащих улицах плотные заторы. Пешеходов отправляют вокруг, в обход оцепленной зоны.

Парковка рядом с «Лазурным» эвакуирована наполовину – многих водителей не смогли оперативно отыскать. К месту событий продолжают стягиваться дополнительные экипажи правоохранителей и спецслужб.

Информации о наличии взрывного устройства пока что нет.

Напомним, около получаса назад появилась информация о подозрительном пакете с проводами в троллейбусе.

ИСТОЧНИК KP.RU