Радаев поручил оказать помощь семье погибшего от падения глыбы льда пенсионера

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-14T17:12:01+03:00

Губернатор также потребовал срочно проверить все опасные объекты

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил срочно проверить все объекты, представляющие потенциальную угрозу и принять все меры безопасности.

Такое задание он дал зампреду правительства и энгельсской администрации в связи с гибелью пенсионера от упавшей глыбы льда.

- Случившееся — результат бездействия и вопиющей халатности целого ряда ответственных организаций и конкретных лиц. Начиная с управляющей компании и заканчивая Госжилинспекцией. Не была своевременно очищена крыша, не огорожено сигнальными лентами опасное место, ЖЭУ неоднократно игнорировало предписания прокуратуры. Все в совокупности привело к трагедии, — заявил губернатор.

По слова Валерия Радаева, необходимо также постоянно проводить разъяснительную работу с гражданами о правилах безопасности при движении по улицам, под крышами домов.

Он также поручил районной администрации оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

По словам губернатора, исполнительная власть будет держать ход расследования трагедии на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU