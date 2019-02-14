2019-02-14T17:12:01+03:00
Общество

Радаев поручил оказать помощь семье погибшего от падения глыбы льда пенсионера

Губернатор также потребовал срочно проверить все опасные объекты
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил срочно проверить все объекты, представляющие потенциальную угрозу и принять все меры безопасности.

Такое задание он дал зампреду правительства и энгельсской администрации в связи с гибелью пенсионера от упавшей глыбы льда.

- Случившееся — результат бездействия и вопиющей халатности целого ряда ответственных организаций и конкретных лиц. Начиная с управляющей компании и заканчивая Госжилинспекцией. Не была своевременно очищена крыша, не огорожено сигнальными лентами опасное место, ЖЭУ неоднократно игнорировало предписания прокуратуры. Все в совокупности привело к трагедии, — заявил губернатор.

По слова Валерия Радаева, необходимо также постоянно проводить разъяснительную работу с гражданами о правилах безопасности при движении по улицам, под крышами домов.

Он также поручил районной администрации оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

По словам губернатора, исполнительная власть будет держать ход расследования трагедии на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Саратова снова поехал в час пик на трамвае
Бомбы в энгельсском троллейбусе не оказалось
К троллейбусу с подозрительным пакетом в Энгельсе прибыли саперы
В Саратове сливавшие по ночам бензин воры избили заставших их очевидцев
В энгельсском троллейбусе ищут бомбу
Специализированные бригады альпинистов ежедневно очищают крыши домов
В Саратове трое вымогателей требовали у бизнесмена 350 тыс. рублей
У ершовца арестовали Toyota Corolla за кредитный долг
В Саратовскую область через госграницу пытались пробраться ВИЧ-инфицированные
Панков призвал московское руководство энергосбытовой компании сделать выводы о работниках на местах
Весь бытовой мусор Заводского района пойдет в переработку
В Саратовской области состоятся конкурентные аукционы по вывозу мусора
В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей
Два убежища САЗа вернут в собственность государства
Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате
Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа
В госпитале ветеранов войн поздравили воинов-интернационалистов
В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей